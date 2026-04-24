Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News 24 Aprile 2026 11:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video News Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire Video News Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael Video News Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma Video News Nutrizione: chef Basso, ‘importante mangiare bene, con un tocco di golosità’ Video News Sport: Zanolli (Alis), ‘sinergia con BeGreat alimenta ecosistema di valori’ Video News Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Video News Carlotta Spallino: “Noi comiche possiamo essere sboccate, ma c’è ancora chi si stupisce” Video News Vela, parata a Livorno per accogliere le Marine Estere Video News Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l’installazione immersiva A.I.R. Video News Da Ancona salpa la Nave della Salute, oncologa Berardi: ‘Visite gratuite per prevenzione attiva’ Video News Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.5 ° C 21.2 ° 19.3 ° 27 % 0.5kmh 1 % Ven 21 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Euro Zoom Batterie smartphone sostituibili dal 2027: il nuovo obbligo dal regolamento Ue Primo Piano Raffica di colpi di pistola sul portone di una casa di Firenze: indaga la polizia Sport nazionale Roma, terminato l’incarico di Ranieri Primo Piano Borseggio in tramvia a Firenze: arrestata una delle responsabili, in fuga la complice Primo Piano Reagisce con violenza all’arresto per spaccio dei carabinieri: 21enne nei guai SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video News Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire Video News Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael Video news Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video News Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire Video News Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael