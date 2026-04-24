Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Video News 24 Aprile 2026 09:04 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Carlotta Spallino: “Noi comiche possiamo essere sboccate, ma c’è ancora chi si stupisce” Video News Vela, parata a Livorno per accogliere le Marine Estere Video News Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l’installazione immersiva A.I.R. Video News Da Ancona salpa la Nave della Salute, oncologa Berardi: ‘Visite gratuite per prevenzione attiva’ Video News Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere Video News Porcu, presidente FlossLab e neoeletto presidente di GreenShare: “Questa realtà può aiutare un Video News Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy Video News De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale” Video News Design: Racca (Trussardi), ‘partnership con Salone Nautico all’insegna dell’eleganza italiana’ Video News Design: Formenti (Confindustria Nautica), ‘partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana’ Video News Design: Stella (Confindustria Nautica), ‘Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13.7 ° C 16 ° 12.8 ° 53 % 0.5kmh 0 % Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Lavoro Macfrut, si consolida la leadership internazionale nel segno della filiera integrale Euro Zoom Perché Bruxelles è disposta a tutto pur di “avere” l’Islanda Fisco Modello 730/2026 precompilato in arrivo: come effettuare l’accesso Tecnologia OpenAI lancia GPT-5.5, intelligenza agentica e automazione computer Finanza Mps e Banco Bpm suonano la sveglia al risiko: prove di matrimonio? SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Carlotta Spallino: “Noi comiche possiamo essere sboccate, ma c’è ancora chi si stupisce” Video News Vela, parata a Livorno per accogliere le Marine Estere Video News Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l’installazione immersiva A.I.R. Video news Video News Carlotta Spallino: “Noi comiche possiamo essere sboccate, ma c’è ancora chi si stupisce” Video News Vela, parata a Livorno per accogliere le Marine Estere Video News Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l’installazione immersiva A.I.R.