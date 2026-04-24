Perché Bruxelles è disposta a tutto pur di “avere” l’Islanda

Dalle coste gelide del Nord Atlantico soffia un vento di cambiamento che potrebbe ridisegnare i confini dell’Unione europea. Per anni, il dossier sull’adesione dell’Islanda all’Ue è rimasto congelato, vittima di un vicolo cieco apparentemente insuperabile: la pesca. Oggi, però, la geopolitica globale, tra le ambizioni russe nell’Artico e le incertezze della politica statunitense, sta spingendo Bruxelles a un passo senza precedenti: offrire a Reykjavik deroghe speciali sulla Politica Comune della Pesca, il cuore pulsante dell’identità islandese.

La pesca come moneta di scambio

Per l’Islanda, la pesca non è solo un settore economico; è ciò che le automobili rappresentano per la Germania. Nel 2024, i prodotti ittici hanno costituito quasi il 40% del valore delle esportazioni totali del Paese. È stato proprio questo settore a far naufragare il precedente tentativo di adesione nel 2009, quando lo stallo sui diritti di pesca portò al congelamento dei negoziati nel 2015.

Tuttavia, il nuovo Commissario Ue per la pesca, Costas Kadis, ha recentemente dichiarato che esiste “decisamente margine di flessibilità”. Bruxelles è pronta a discutere eccezioni e “accordi di condivisione degli stock ittici” per accelerare l’ingresso di Reykjavik nel blocco. Questa apertura mira a modernizzare e semplificare un quadro normativo spesso percepito come troppo burocratico e “vecchia scuola” dagli stessi diplomatici europei.

L’ombra di Trump e della Russia

Perché questo improvviso pragmatismo? La risposta va cercata nelle mappe dell’Artico. L’invasione russa dell’Ucraina ha stravolto gli equilibri di sicurezza europei, spingendo Bruxelles a cercare partner stabili e “affini” nel grande Nord. L’Islanda, pur essendo un membro fondatore della Nato, non possiede un esercito permanente e si è sentita improvvisamente vulnerabile.

A complicare il quadro si aggiungono le tensioni transatlantiche. Le passate dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump riguardo l’annessione della Groenlandia, e la sua frequente confusione tra Groenlandia e Islanda, hanno scosso i vertici di Reykjavik.

In un contesto di incertezza sugli impegni militari statunitensi, l’ombrello di sicurezza e la clausola di mutua assistenza dell’Ue sono diventati improvvisamente molto più attraenti.

Un Paese diviso, tra euro e tradizioni

Nonostante le lusinghe di Bruxelles, l’opinione pubblica islandese rimane spaccata. Gli ultimi sondaggi mostrano una nazione in bilico: il 47% dei cittadini è contrario all’adesione, contro un 40% a favore. Se da un lato l’adozione dell’euro è vista come un fattore di stabilità economica dopo la crisi finanziaria del 2008, dall’altro permangono forti timori sulla sovranità nazionale.

“Abbiamo costruito la nostra pesca come un’azienda, mentre nell’Ue è trattata come una politica regionale sussidiata. Non funzionerebbe”, ha commentato un funzionario islandese al Financial Times, sottolineando la distanza culturale tra il modello imprenditoriale del Nord e la gestione comunitaria. Anche la pratica della caccia alle balene, difesa da Reykjavik ma fermamente condannata dal Parlamento europeo, rimane una spina nel fianco dei rapporti bilaterali.

Il referendum: un bivio per il 2027

Il futuro si deciderà nelle urne. Dopo le elezioni di novembre 2024, la nuova coalizione di governo guidata da Kristrún Frostadóttir ha concordato di indire un referendum nazionale entro il 2027 per decidere se riaprire formalmente i colloqui di adesione. Non si tratterà di un voto definitivo sull’ingresso nell’Ue, ma di un mandato per tornare al tavolo delle trattative.

L’Islanda è già profondamente integrata nel sistema europeo: fa parte dello Spazio Economico Europeo (See) dal 1994 e dell’area Schengen dal 2001. Il Pil pro capite del Paese è il quinto più alto al mondo, supportato non solo dalla pesca ma anche dal turismo e dalla produzione di alluminio.

Se Bruxelles riuscirà a presentare un’offerta che garantisca all’Islanda il controllo delle sue acque, il “sì” al referendum potrebbe cambiare per sempre il volto dell’Unione, portando le stelle gialle nel cuore dell’Artico e chiudendo un cerchio aperto decenni fa. Come suggerito da alcuni diplomatici, in questo nuovo clima geopolitico, una deroga sulla pesca potrebbe essere proprio “l’ago della bilancia” necessario per convincere Reykjavik.

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