Energia, la risposta Ue ai rincari: misure immediate e cambio di rotta

L’Unione europea torna a pagare il costo della sua dipendenza dai combustibili fossili in una fase di nuova tensione geopolitica che ha riacceso la pressione sui mercati energetici. Il copione è noto: salgono gas e petrolio, si alzano bollette e costi industriali, si assottiglia il margine delle imprese energivore, si riapre il dossier sulla vulnerabilità europea. Era già accaduto nel 2022, quando dopo l’invasione russa dell’Ucraina il prezzo del gas travolse il mercato elettrico e costrinse i governi a interventi straordinari per contenere l’urto su famiglie e aziende. Ora Bruxelles segnala un nuovo aggravio: 24 miliardi di euro di spesa aggiuntiva per le importazioni energetiche, senza un solo metro cubo o barile in più.

È da qui che parte AccelerateEU: l’Europa non denuncia un rischio immediato per la sicurezza fisica degli approvvigionamenti, ma registra un prezzo della dipendenza che continua a scaricarsi sull’economia reale appena il quadro internazionale si incrina. La risposta della Commissione tiene insieme l’emergenza e il medio periodo: proteggere le categorie più esposte e, nello stesso tempo, ridurre il peso che gas e petrolio importati continuano ad avere sul sistema energetico europeo.

“La nostra strategia AccelerateEU porterà misure di sollievo sia immediate sia più strutturali per i cittadini e le imprese europee. Dobbiamo accelerare il passaggio verso energie pulite prodotte in Europa”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il senso del pacchetto è tutto qui: intervenire sui rincari senza separare la gestione del picco dalla correzione della fragilità che lo rende ogni volta più costoso.

Come Bruxelles prova a contenere l’urto immediato

Sostegni temporanei e margini per i governi

La parte più urgente del pacchetto riguarda l’impatto diretto dei rincari su famiglie, industria e trasporti. Bruxelles restringe il campo delle misure: i governi vengono indirizzati verso sostegni al reddito, voucher energetici, leasing sociale, riduzioni delle accise sull’elettricità per le famiglie vulnerabili e misure d’emergenza per i settori economici più colpiti. A questo si aggiunge un quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, pensato per consentire interventi rapidi a favore dei comparti più esposti e di alcuni investimenti energetici ritenuti strategici. La scelta è politica prima ancora che tecnica: evitare il ritorno a sostegni generalizzati, costosi e diseguali, che nella crisi del 2022 avevano ampliato le differenze tra Stati membri dotati di capacità di bilancio molto diverse.

Dentro questa impostazione, il commissario all’Energia Dan Jørgensen ha legato in modo esplicito protezione sociale e difesa del tessuto produttivo: “Possiamo proteggere i cittadini più vulnerabili delle nostre comunità. Possiamo proteggere i settori più esposti delle nostre economie, come le industrie ad alta intensità energetica. E soprattutto possiamo adottare misure che ci proteggano dagli shock futuri”.

Ogni rialzo dei fossili importati colpisce i margini delle imprese energivore, altera i costi di filiera, alimenta pressioni inflazionistiche e riapre la competizione tra governi su chi riesce a sostenere di più il proprio sistema produttivo. Per questo nel pacchetto la protezione immediata viene legata strettamente al coordinamento europeo. Il dossier non punta solo a distribuire sostegni, ma a ridurre il rischio che una nuova fiammata dei prezzi si trasformi in un’altra frattura economica dentro il mercato unico.

Questo approccio si scontra però con un limite materiale: non tutti gli Stati membri hanno lo stesso spazio fiscale. Tagliare oneri e accise, finanziare voucher, sostenere i settori più esposti richiede risorse che in Europa restano distribuite in modo diseguale. Da qui il richiamo ai fondi ancora disponibili, a partire dal Recovery and Resilience Facility e dalla politica di coesione. La Commissione stima in 219 miliardi di euro la quota RRF ancora mobilitabile e insiste sulla necessità di orientarla rapidamente verso progetti energetici in grado di produrre sollievo e maggiore resilienza.

Diesel, jet fuel e costo dell’elettricità

Il secondo fronte dell’emergenza riguarda le scorte, i carburanti e la struttura del prezzo finale dell’energia. La Commissione richiama il riempimento degli stoccaggi di gas, l’uso delle flessibilità già previste dalle regole europee, l’eventuale rilascio eccezionale di riserve petrolifere e la necessità di salvaguardare diesel e carburante per l’aviazione. I gruppi di coordinamento su petrolio e gas vengono incaricati di condividere dati, scenari e valutazioni di rischio in tempo quasi reale.

In questa cornice si inserisce il nuovo Fuel Observatory europeo dedicato ai carburanti per il trasporto. Dovrà monitorare produzione, importazioni, esportazioni e livelli di stock per intercettare più rapidamente eventuali squilibri e orientare in modo più preciso l’uso delle scorte e la distribuzione dei volumi disponibili. Per l’aviazione il pacchetto prevede anche chiarimenti sulle flessibilità già consentite dal quadro normativo Ue, con l’obiettivo di evitare che eventuali criticità sui carburanti si traducano rapidamente in una riduzione dell’operatività.

Jørgensen ha insistito anche su un repertorio di misure molto più concrete di quanto emerga dal solo impianto regolatorio: “Voucher energetici per le famiglie a basso reddito. Sostegni finanziari per i prodotti che riducono i consumi. Campagne nazionali per promuovere l’efficienza energetica. Passi pratici come questi possono fare davvero la differenza”. È uno dei passaggi in cui la Commissione lascia intravedere un livello più operativo, anche se nel pacchetto finale il baricentro resta su aiuti mirati, coordinamento e investimenti.

Una parte centrale del confronto riguarda poi il prezzo dell’elettricità. I governi europei hanno chiesto alla Commissione di intervenire su tutte le sue componenti: non soltanto il costo della materia prima, ma anche fiscalità, oneri e costi di rete. Qui emerge una contraddizione che l’Unione si trascina da anni. Da una parte chiede a industria, edifici e trasporti di spostarsi verso consumi elettrici; dall’altra, in molti Paesi, l’elettricità continua a sopportare un carico fiscale e parafiscale che ne indebolisce la convenienza economica.

Per questo il pacchetto include l’impegno a presentare una proposta legislativa su oneri di rete e tassazione, con un orientamento netto: l’elettricità dovrà essere tassata meno dei combustibili fossili. È un passaggio che tocca direttamente la credibilità della transizione. Se il vettore energetico su cui Bruxelles punta per ridurre la dipendenza da gas e petrolio continua a essere gravato in modo sproporzionato, ogni crisi internazionale finisce per riproporre la stessa anomalia: il passaggio all’elettrico viene presentato come necessario, ma per famiglie e imprese non sempre risulta il più conveniente.

Reti, elettrificazione, PPA e investimenti

Il nodo delle reti e il taglio dei consumi fossili

La parte più ambiziosa di AccelerateEU comincia dove la gestione dell’emergenza non basta più. Se ogni crisi geopolitica continua a entrare nell’economia europea attraverso il prezzo dei combustibili fossili importati, la protezione non può limitarsi ai sostegni temporanei. Deve ridurre la quota di consumi, produzione e investimenti ancora esposta a quel meccanismo. Per questo il pacchetto lega insieme più produzione interna di energia pulita, più elettrificazione dei consumi, più capacità di rete, più accumuli e un ricorso più ampio ai contratti di lungo periodo.

Dentro questo quadro si colloca l’Electrification Action Plan annunciato dalla Commissione, chiamato a fissare un obiettivo quantitativo e a rimuovere gli ostacoli che rallentano l’elettrificazione nell’industria, nei trasporti e negli edifici. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta nell’Unione proviene già da rinnovabili e nucleare. Questo sposta il fuoco del problema: la produzione è in larga parte decarbonizzata, ma il sistema continua a trasmettere la volatilità dei combustibili fossili. Non basta quindi aumentare la generazione pulita. Occorre far sì che quella produzione si traduca in prezzi più stabili, minore esposizione ai combustibili importati e vantaggi concreti per il sistema produttivo europeo.

“Vogliamo costruire un sistema diverso, fondato su soluzioni pulite prodotte in Europa, elettrificazione ed efficienza, perché sono i principali strumenti per guadagnare libertà, autonomia e ridurre le vulnerabilità” ha dichiarato Teresa Ribera, legando la transizione non solo al clima, ma alla sicurezza economica e industriale dell’Unione.

Le reti sono il banco di prova più duro. La Commissione chiede attuazione piena delle norme già in vigore, chiusura rapida del Grids Package, autorizzazioni più veloci e più capacità di accumulo, flessibilità e stoccaggio termico. Senza connessioni rapide, infrastrutture adeguate e costi di sistema sostenibili, l’elettrificazione rallenta e la nuova capacità rinnovabile non si traduce fino in fondo in prezzi più bassi e maggiore competitività. Vale per l’industria che deve sostituire consumi fossili, vale per i trasporti, vale per gli edifici, vale per i nuovi impianti eolici, offshore e idroelettrici. Se la rete resta indietro, anche il beneficio resta parziale.

Sul lato dei consumi, la Commissione concentra l’attenzione su edifici, riscaldamento e apparecchi inefficienti. Isolamento, elettrificazione del caldo e del freddo, pompe di calore: è qui che Bruxelles cerca un taglio rapido e strutturale della domanda di fossili. La sostituzione delle caldaie a gas e a olio con pompe di calore, secondo la Commissione, può ridurre in media di circa il 25% i consumi finali e la spesa energetica negli edifici. Il punto è ridurre la quota di reddito che l’Europa continua a trasferire all’esterno per acquistare gas e petrolio, e con essa l’esposizione agli shock dei mercati internazionali.

Contratti di lungo periodo e capitale privato

Un capitolo centrale riguarda i Power Purchase Agreements. La Commissione interviene su un mercato che è cresciuto, ma resta ancora troppo limitato rispetto al ruolo che gli viene attribuito. I PPA sono contratti bilaterali di lungo periodo fra produttori e acquirenti di energia: servono a offrire maggiore prevedibilità dei prezzi ai grandi consumatori e a sostenere il finanziamento di nuova capacità pulita. Nell’Unione i volumi annui dei nuovi corporate PPA sono passati da 7,4 TWh a 31,4 TWh tra il 2020 e il 2024, mentre i contratti sono saliti da 60 a 276. La crescita è netta, ma per Bruxelles non basta.

Restano infatti ostacoli regolatori e di mercato che continuano a frenare la diffusione di questi accordi: regole contabili, accesso alla rete, garanzie di origine, strumenti di riduzione del rischio ancora limitati e difficoltà più marcate per gli acquirenti di dimensioni minori. Il problema non riguarda soltanto la stabilità del prezzo per chi compra energia. Senza una base contrattuale più solida, una parte della transizione resta esposta alla volatilità del mercato spot e a condizioni di finanziamento più onerose per chi deve costruire nuovi impianti.

La raccomandazione estende l’intervento anche oltre l’elettricità e include gli accordi di acquisto per calore, biogas e idrogeno. L’obiettivo è allargare l’area dei contratti di lungo periodo in una fase in cui la volatilità dei fossili si scarica su più segmenti del sistema energetico. Per le imprese energivore significa ridurre l’esposizione ai prezzi di breve periodo; per chi sviluppa nuovi impianti significa avere una base più solida su cui costruire il finanziamento dei progetti. Bruxelles spinge quindi su uno strumento che non sostituisce il sostegno pubblico, ma riduce una parte dell’instabilità attraverso rapporti contrattuali più stabili tra domanda e offerta.

Tutto converge infine sul nodo dei capitali. La Commissione stima in 660 miliardi di euro l’anno fino al 2030 il fabbisogno necessario per la transizione energetica e riconosce che il denaro pubblico, da solo, non basta. Da qui la Clean Energy Investment Strategy e la convocazione di un summit dedicato a investitori istituzionali, industria, sviluppatori e finanziatori pubblici. “L’energia pulita significa sicurezza. Significa accessibilità economica. Significa indipendenza”, ha detto Jørgensen. È su questo terreno che AccelerateEU prova a trasformarsi da risposta alla nuova fiammata dei prezzi in un’accelerazione effettiva del passaggio verso un’energia prodotta in Europa, contrattualizzata meglio e meno esposta agli strappi della geopolitica.

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