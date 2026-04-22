Stadio Franchi, iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole

FIRENZE – Il cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze avanza a ritmo serrato. La sindaca Sara Funaro, accompagnata dall’assessora allo sport Letizia Perini, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, confermando che il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole sta procedendo in linea con il cronoprogramma stabilito.

In un video pubblicato sui propri canali social, la prima cittadina ha illustrato le peculiarità tecniche dell’operazione: “I gradoni andranno avanti fino in cima ma, come sappiamo, la parte davanti in questo momento è tenuta libera perché ci devono passare le gru e per tutto il montaggio. Quando sarà completata tutta la parte alta poi la curva arriverà fino a bordo campo e ci sarà la possibilità, una volta completata, di avere le sedute fino in fondo“. La gestione degli spazi interni al cantiere è dunque calibrata per permettere la movimentazione dei mezzi pesanti necessari al completamento della struttura in elevazione.

Parallelamente agli interventi sul blocco della curva, il cantiere sta operando anche sulle infrastrutture di supporto esterne. Come ha spiegato l’assessora Perini, “nella parte esterna sono in corso di realizzazione i basamenti con i micropali per i pilastri che sosterranno la copertura della curva, della Maratona e della Tribuna attualmente cantierizzate“.

L’impiego massiccio di maestranze conferma l’impegno dell’amministrazione nel rispettare le tempistiche previste, con l’obiettivo di restituire alla città un impianto moderno e pienamente funzionale.