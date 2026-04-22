Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’intelligenza artificiale – Ascolta

Due documenti, due visioni, una stessa ambizione: controllare il futuro dell’intelligenza artificiale. Dalla Silicon Valley arriva una dottrina del potere, dall’Europa un tentativo di autonomia. Ma tra manifesto e strategia emerge una contraddizione che riguarda soprattutto noi europei. È davvero possibile costruire una sovranità tecnologica senza controllare il capitale?
Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.
—
Podcast
content.lab@adnkronos.com (Redazione)