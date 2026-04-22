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Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’intelligenza artificiale – Ascolta

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REDAZIONE
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Due documenti, due visioni, una stessa ambizione: controllare il futuro dell’intelligenza artificiale.  Dalla Silicon Valley arriva una dottrina del potere, dall’Europa un tentativo di autonomia.  Ma tra manifesto e strategia emerge una contraddizione che riguarda soprattutto noi europei.  È davvero possibile costruire una sovranità tecnologica senza controllare il capitale?

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