Porcu, presidente FlossLab e neoeletto presidente di GreenShare: “Questa realtà può aiutare un Video News 23 Aprile 2026 15:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere Video News Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy Video News De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale” Video News Design: Racca (Trussardi), ‘partnership con Salone Nautico all’insegna dell’eleganza italiana’ Video News Design: Formenti (Confindustria Nautica), ‘partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana’ Video News Design: Stella (Confindustria Nautica), ‘Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e Video News Made in Italy, Bonaccini (PD): “Oltre 250 prodotti artigianali Igp, vale fino all’8% del Pil” Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News Riapre l’oleodotto Druzba, la reazione di Slovacchia e Ungheria Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.6 ° C 21.9 ° 19.3 ° 24 % 5.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 25 ° Ultimi articoli Primo Piano Malattia determinata dall’esposizione all’amianto: Claudio Apicella è vittima del dovere Lavoro Pnrr, Cni: un presidio tecnico per gestire la digitalizzazione della Pa Economia Uffizi, raggiunta l’intesa su tutela dell’occupazione e stabilizzazione dei precari Demografica “Identità e fede islamica” a scuola: polemiche per il progetto al Fermi di Modena Demografica Drogano e stuprano le mogli in video: “Gli utenti mi pagano e mi dicono cosa fare” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere Video News Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy Video news Video News Colistra, Ceo di GreenShare: “Il percorso che si conclude oggi ha l’obiettivo di far crescere Video News Ortulani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy