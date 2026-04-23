Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News 23 Aprile 2026 13:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” Video News Baldassarre (Reg. Lazio): “Festival musica classica a Garbatella accessibile a tutti” Video News Merlino (MiC): “Festival musica classica nelle periferie per contrastare siccità culturale” Video News Genova conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini Video News Design Week: Chicco lancia la Linea Meraviglia i nuovi concetti di design evolutivo Video News Imprese: Russo (Gruppo Magis), ‘situazione geopolitica ci spinge ad investire ancora di più in Video News Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’ Video News Imprese: Testa (Gruppo Magis), ‘impegnati da sempre a mantenere stabili prezzi energia’ Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.6 ° C 21.9 ° 19.3 ° 24 % 5.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 25 ° Ultimi articoli Cronaca Rinnovato il piano di emergenza esterno per il tratto autostradale fra Firenze e Bologna Salute e Benessere Pnrr? “Evitare cattedrali nel deserto”, Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Salute e Benessere Bellezza, da filler a botulino è boom iniettabili, dermatologi ‘sicurezza è priorità’ Salute e Benessere Salute, 30% malattie croniche da squilibri prevenibili degli ormoni Sport nazionale Barcellona: infortunio per Lamine Yamal SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” Video news Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica”