Imprese: Testa (Gruppo Magis), ‘impegnati da sempre a mantenere stabili prezzi energia’ Video News 23 Aprile 2026 12:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’ Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città Video News Prendersi ‘cura’ del Ssn (Servizio sanitario nazionale), un’agenda per la politica Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video News Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’ Video News Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’ Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Costante (FNSI): “Informazione libera ha i giorni contati: servono regole Ue” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.4 ° C 19.4 ° 17 ° 25 % 3.6kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tutto sui farmaci dimagranti, dalle strategie contro il rimbalzo di peso allo stigma della ‘scorciatoia’ Tecnologia The Art of Cleaning: l’evoluzione autonoma secondo Ecovacs Robotics Tecnologia Oltre 11 milioni di Italiani ascoltano audiolibri Sport Tecnologia Oppo Find X9 Ultra punta a riscrivere le regole della fotografia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’ Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città Video news Video News Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’ Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città