Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News 23 Aprile 2026 08:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video News Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’ Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Costante (FNSI): “Informazione libera ha i giorni contati: servono regole Ue” Video News IA e informazione, Pedullà (M5S): “Rischio Far West: senza regole salta pluralismo e libertà” Video News Casa, Tinagli: “Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole” Video News Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13 ° C 15.1 ° 12.8 ° 54 % 1.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Sanità: medicina digitale, studio propone il Gdmp come modello di governance dinamica Primo Piano Droga a chili, armi e contanti: arrestati due trafficanti Primo Piano Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025 Lavoro Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld) Cronaca Quattro ore di sciopero Cobas per il 27 aprile: possibili disagi per le corse di Autolinee Toscane SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video news Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’