Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico Video News 23 Aprile 2026 06:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’ Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video News Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’ Video News Italia economia n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Infanzia: Gonella (Psicologa Chicco Research Center) “L’ambiente, lo spazio, è fondamentale per una Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Chicco: Rivolta (Ceo Artsana) “Alla Design Week con nuovi concetti che rispondono alle esigenze Video News Lenti Icl e chirurgia meno invasiva. Firenze Capitale della vista al 3° World Keratoconus Congress Video News “Dov’è l’Iran?”, Trump e i negoziati flop: il video AI creato da Teheran Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13 ° C 15.1 ° 12.8 ° 54 % 1.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025 Lavoro Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld) Cronaca Quattro ore di sciopero Cobas per il 27 aprile: possibili disagi per le corse di Autolinee Toscane Primo Piano Scontro fra studenti davanti al liceo Michelangiolo, per il giudice non ci fu una ‘spedizione punitiva’ Sport Pianese ai playoff ma non si accontenta. Bertini: “Puntiamo al sesto posto” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video news Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’