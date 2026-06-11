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Il tramonto di Fcas, l’ascesa di Gcap e il futuro del caccia europeo

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La Germania esce dal programma per il caccia di sesta generazione condiviso con la Francia dopo quasi un decennio di tensioni industriali. Ora potrebbe persino guardare al programma rivale, il Gcap di Italia, Giappone e Regno Unito. L’Europa è pronta a costruire il caccia del futuro? Ne abbiamo parlato con Elio Calcagno (Istituto Affari Internazionali). 

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

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