Farmaceutica: Chiesi promuove soluzioni sostenibili per la gestione delle malattie respiratorie

Chiesi Italia ha organizzato a Roma il convegno “Respiriamo il Futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria”. L’obiettivo è promuovere un dialogo sinergico tra le istituzioni e il mondo scientifico, ponendosi come catalizzatore per la definizione di strategie sostenibili nella gestione delle patologie respiratorie croniche e per il futuro orientamento delle politiche sanitarie.