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Caso Garlasco, lo scontro tra Marco Poggi e pm su Dna e impronta 33 – Video in esclusiva

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REDAZIONE
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Per un’ora e mezza circa Marco Poggi risponde come testimone alle domande dei pm di Pavia e nel video dell’audizione – esclusiva Adnkronos – i toni si surriscaldano quando si affrontano gli indizi (Dna sulle unghie di Chiara e impronta 33) contro Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. Le parole del trentottenne suonano, a chi indaga, come una difesa d’ufficio dell’amico di scuola e come una critica alla nuova inchiesta che mette in discussione la colpevolezza del condannato Alberto Stasi. Colpevolezza – sancita dalla sentenza della Cassazione che arriva al termine di cinque processi – a cui la famiglia Poggi crede.

© Riproduzione riservata

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