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Università: Toniolo (Unipd-Galileiana), ‘progetto ME.MO. per sostenere la crescita delle

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“Il progetto ME.MO. è sostenuto anche da investimenti ministeriali che puntano ad innalzare il livello culturale e lo spirito di iniziativa di studenti provenienti da contesti meno agiati. Sono ragazzi con ottimi risultati scolastici, ma in dubbio sul loro futuro, spesso non prendono in considerazione l’ipotesi di una prosecuzione degli studi, intimoriti da barriere economiche anche insostenibili; ma i dati generali sono dalla nostra parte: crescono le immatricolazioni, non tanto, e non solo, presso il nostro ateneo, ma in generale nel sistema universitario”. Lo ha detto Federica Toniolo, vice direttrice scuola Galileiana università degli Studi di Padova, nel corso dell’incontro con la stampa, in occasione della presentazione, dal 9 all’11 giugno, del progetto ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale: tre giornate di internship residenziale con studenti e studentesse provenienti da tutta Italia.

© Riproduzione riservata

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