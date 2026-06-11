Satispay ha annunciato l’aumento di capitale, da offrire in opzione agli azionisti, per un ammontare massimo di 120 milioni di euro, al fine di sostenere l’accelerazione della strategia di crescita della fintech e il go-to-market dei nuovi servizi finanziari. L’operazione si inserisce in un contesto di forte espansione per la Società, che vede i ricavi annualizzati al 31 maggio superare i 116 milioni di euro, confermando un solido trend di crescita (+80% YoY negli ultimi due quarter).
Economia: Satispay annuncia l’aumento di capitale
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