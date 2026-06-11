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Università: Dall’Agata (Unipd-Galileiana), ‘finanziatori dal territorio per sostenere progetto su

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“Il progetto lo abbiamo intrapreso un anno fa e siamo riusciti a tenerlo vivo quest’anno e a prolungarlo anche l’anno prossimo grazie ai finanziamenti ricevuti dal Ministero, dall’Unione Europea e dal PNRR. Anche il nostro ateneo ci sostiene, ma su tempi medio-lunghi vogliamo attrarre finanziatori dal territorio, dal mondo delle imprese, consapevoli che stiamo fornendo loro brillanti risorse che cercheranno un impiego anche nel tessuto economico della nostra regione”. Lo afferma Gianguido Dall’Agata direttore scuola Galileiana università degli Studi di Padova, nel corso dell’incontro con la stampa, in occasione della presentazione, dal 9 all’11 giugno, del progetto ME.MO. – Merito e Mobilità Sociale: tre giornate di internship residenziale con studenti e studentesse provenienti da tutta Italia.

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