IA e informazione, Costante (FNSI): “Informazione libera ha i giorni contati: servono regole Ue” Video News 23 Aprile 2026 08:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Pedullà (M5S): “Rischio Far West: senza regole salta pluralismo e libertà” Video News Casa, Tinagli: “Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole” Video News Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Palantir e Mistral: due visioni opposte nella guerra dell’AI – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’ Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video News Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’ Video News Italia economia n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Infanzia: Gonella (Psicologa Chicco Research Center) “L’ambiente, lo spazio, è fondamentale per una Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13 ° C 15.1 ° 12.8 ° 54 % 1.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Ultimi articoli Primo Piano Droga a chili, armi e contanti: arrestati due trafficanti Primo Piano Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025 Lavoro Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld) Cronaca Quattro ore di sciopero Cobas per il 27 aprile: possibili disagi per le corse di Autolinee Toscane Primo Piano Scontro fra studenti davanti al liceo Michelangiolo, per il giudice non ci fu una ‘spedizione punitiva’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Pedullà (M5S): “Rischio Far West: senza regole salta pluralismo e libertà” Video News Casa, Tinagli: “Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole” Video news Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Pedullà (M5S): “Rischio Far West: senza regole salta pluralismo e libertà” Video News Casa, Tinagli: “Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole”