Quattro ore di sciopero Cobas per il 27 aprile: possibili disagi per le corse di Autolinee Toscane

FIRENZE – Lunedì (27 aprile) i bus di At-autolinee toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano di Firenze a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato.

Il servizio non sarà garantito dalle 17,30 alle 21,30.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante sia gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore di lavoro.

La regolarità del servizio dalle 17,30 alle 21,30, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero aziendale di 4 ore del 4 giugno, proclamato da Cobas Lavoro Privato, fu del 20,64 per cento.

Lo sciopero aziendale è stato indetto “per evidenziare problematiche su turni lunghi, pause insufficienti, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimento non più congrui, tempi di percorrenza non adeguati, mancato rispetto delle cadenze e assenza di regole volte a migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata, manutenzione dei mezzi, cabine di guida, mancanza di mansionari chiari per i diversi ruoli aziendali, gestione dei “salti zona”, ferie d’ufficio e variazioni unilaterali, lavaggio delle tute e dei Dpi, malfunzionamento degli impianti di condizionamento e riscaldamento delle vetture, mancata formazione, durante l’orario di lavoro, sull’utilizzo dei nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da oltre 30 anni e ancora parametrate a valori risalenti, all’epoca della lira, riconoscimento dell’indennità per evitati sinistri”.