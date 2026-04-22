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Arezzo, per la sfida promozione con la Torres 550 posti in più in Curva Sud

L'ampliamento della capienza deciso con ordinanza del sindaco dopo aver ottenuto il nullaosta di prefettura e questura

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REDAZIONE
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(foto FB Ss Arezzo)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – C’è grande attesa ad Arezzo per la sfida di domenica al Comunale con la Torres: la vittoria regalerebbe agli amaranto lo storico ritorno in serie B. 

Per l’occasione saranno messi a disposizione 550 posti aggiuntivi in Curva Sud. L’ampliamento della capienza è stato autorizzato tramite ordinanza del sindaco di Arezzo e con il nulla osta della prefettura e della questura.

I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne a partire dalle 16 di domani (23 aprile).

La società invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso, evitare code ai varchi e garantire un afflusso ordinato e sicuro.

© Riproduzione riservata

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