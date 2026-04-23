Prendersi ‘cura’ del Ssn (Servizio sanitario nazionale), un’agenda per la politica Video News 23 Aprile 2026 10:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video News Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’ Video News Farmaci: Mulè (Fi), ‘Remed è un progetto che prosegue nel tempo’ Video News Farmaci: Mandelli (Fofi), ‘farmacista è un raccordo naturale con i cittadini’ Video News IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare” Video News IA e informazione, Costante (FNSI): “Informazione libera ha i giorni contati: servono regole Ue” Video News IA e informazione, Pedullà (M5S): “Rischio Far West: senza regole salta pluralismo e libertà” Video News Casa, Tinagli: “Prezzi alle stelle in Ue, servono investimenti e regole” Video News Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.4 ° C 19.4 ° 17 ° 25 % 3.6kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Ultimi articoli Finanza Unicredit sale all’8,72% di Generali, l’equivoco sulle parole di Orcel Salute e Benessere Sanità: medicina digitale, studio propone il Gdmp come modello di governance dinamica Primo Piano Droga a chili, armi e contanti: arrestati due trafficanti Primo Piano Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025 Lavoro Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld) SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato” Video news Video News Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’ Video News Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai Video News Biscaro (Consiglio geometri): “Impegnati sulla formazione per nuove sfide mercato”