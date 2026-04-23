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Il libero del Bisonte Firenze, Sofia Valoppi (foto ufficio stampa)
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FIRENZE – Il Bisonte Firenze ha comunicato ufficialmente la conferma di un altro dei punti fermi della stagione appena conclusa, il libero classe 2003 Sofia Valoppi, che vestirà per il secondo anno consecutivo la maglia numero 5.

Sbarcata a Firenze la scorsa estate, la giocatrice romana – che non ha ancora compiuto 23 anni – ha affrontato con grande personalità il suo primo anno da titolare in serie A1, risultando partita dopo partita sempre più una certezza in seconda linea: nel suo percorso di crescita spicca anche un premio di Mvp conquistato nella partita vinta al Pala BigMat contro San Giovanni in Marignano, oltre a un rendimento solido e continuo sia in ricezione che in difesa che le ha meritatamente garantito la fiducia di società e staff anche in vista del 2026/27.

“Sono veramente molto contenta di far parte del Bisonte Firenze anche per la prossima stagione – le parole di Valoppi – Per me questo è stato un anno speciale, perché è stato il primo in cui ho giocato da titolare in serie A1, quindi lo porterò sempre nel mio cuore: per il 2026/27 mi aspetto sicuramente una crescita, sia a livello tecnico che a livello personale, e spero che con la squadra possiamo toglierci tante soddisfazioni, cercando di fare sempre meglio”.

© Riproduzione riservata

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