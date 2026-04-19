Fiorentina ancora senza Kean a Lecce: out anche Fortini e Parisi

FIRENZE – Emergenza che non accenna a rientrare per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che si prepara alla delicata trasferta di Lecce ancora una volta in formazione ridotta. Il tecnico viola ha diramato la lista dei 24 convocati, dalla quale emerge ancora l’assenza pesante di Moise Kean. L’attaccante della Nazionale, frenato da un fastidioso e persistente problema alla tibia, è costretto a saltare il terzo impegno consecutivo, dopo le due sfide di Conference League contro il Crystal Palace e il match di campionato contro la Lazio.

Oltre a Kean, l’infermeria resta affollata anche per altri due elementi: Fabiano Parisi e Niccolò Fortini non figurano nell’elenco dei convocati, confermando l’indisponibilità di lungo corso che sta condizionando le scelte della vigilia.

Non mancano però le note positive. Paolo Vanoli può sorridere per il rientro di Dodo: il brasiliano, che aveva saltato l’impegno europeo di giovedì per squalifica, è pienamente a disposizione e si candida a riprendersi una maglia da titolare sulla corsia destra, offrendo maggiore spinta e soluzioni tattiche al tecnico. Con la rosa ancora priva di pedine fondamentali, il gruppo in partenza per il Salento dovrà fare di necessità virtù, cercando di blindare un risultato positivo in uno stadio storicamente insidioso.