Un tempo per parte al Via del Mare: Harrison illude la Viola, Tiago Gabriel salva il Lecce

LECCE – La trasferta della Fiorentina sul campo del Lecce si conclude con una divisione della posta in palio. Il risultato finale di 1-1 fotografa l’andamento di un confronto dai due volti, in cui la formazione toscana ha saputo gestire con efficacia e pragmatismo la prima frazione di gioco, per poi subire il progressivo avanzamento territoriale e la pressione dei padroni di casa nel corso del secondo tempo.

L’avvio della gara impone un’immediata riorganizzazione all’assetto tattico degli ospiti. Al 10′, un infortunio costringe infatti Robin Gosens ad abbandonare il terreno di gioco, rendendo necessario l’inserimento di Luís Balbo. Nonostante l’imprevisto, la squadra toscana mantiene l’ordine in campo e assorbe le prime iniziative del Lecce, pericoloso con i tentativi di Lassana Coulibaly e i colpi di testa di Konan N’Dri e Walid Cheddira. L’equilibrio si spezza al 30′: un’azione ben rifinita da Rolando Mandragora permette a Jack Harrison di liberare un preciso tiro di sinistro dall’interno dell’area, posizionando il pallone nell’angolo inferiore per il vantaggio viola.

La rete conferisce maggiore sicurezza alla manovra della formazione toscana, capace di rendersi insidiosa sfruttando le transizioni veloci. Su un rapido ribaltamento di fronte, al 38′, Roberto Piccoli fallisce l’occasione del possibile raddoppio calciando a lato da posizione ravvicinata. Poco prima dell’intervallo, al 44′, è invece un colpo di testa dello stesso Mandragora a richiedere l’attento intervento del portiere locale, chiudendo un primo tempo ben interpretato dagli ospiti.

La ripresa registra un netto cambio di baricentro da parte del Lecce. La pressione offensiva pugliese, orientata sistematicamente allo sfruttamento dei calci piazzati e dei cross dalle corsie laterali per bypassare il centrocampo, si intensifica in virtù di una tripla sostituzione operata tra il 56′ e il 57′, con gli ingressi di Lameck Banda, Omri Gandelman e Nikola Stulic. Dopo le conclusioni dalla distanza di Ylber Ramadani e un tiro dall’interno dell’area del subentrato Banda, neutralizzato da David de Gea al 70′, l’insistenza locale viene premiata al 71′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Antonino Gallo, si genera una mischia a ridosso della porta toscana risolta da Tiago Gabriel, che con un tocco ravvicinato sigla l’1-1.

Nell’ultimo quarto d’ora, la Fiorentina accusa una flessione nel mantenimento del possesso palla. I toscani cercano di ripristinare il vantaggio con un colpo di testa alto di Cher Ndour, ma devono parallelamente contenere le ultime offensive salentine, caratterizzate da due tentativi imprecisi di Santiago Pierotti. La fase conclusiva si distingue per un’elevata frammentazione del gioco, testimoniata da una sequenza di ammonizioni a carico dei giocatori gigliati (de Gea, Marin Pongracic, Jacopo Fazzini e Manor Solomon). Il triplice fischio sancisce un pareggio che premia la resilienza e la densità offensiva del Lecce nel secondo tempo, lasciando alla Fiorentina il rammarico per non aver capitalizzato a pieno le occasioni della prima frazione.

Il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (85′ Ndaba); Ngom (56′ Gandelman), Ramadani; Pierotti, Coulibaly, N’Dri (56′ Banda); Cheddira (56′ Stulic). All. Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens (11′ Balbo); Mandragora, Fagioli (80′ Fabbian), Ndour (80′ Brescianini); Harrison (80′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (60′ Solomon). All. Vanoli.

RETI: 30′ Harrison (F), 71′ Tiago Gabriel (L).

NOTE: Ammoniti: Pierotti (L), Tiago Gabriel (L), De Gea (F), Pongracic (F), Fazzini (F), Solomon (F).