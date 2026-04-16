Vittoria amara per la Fiorentina: il 2-1 sul Crystal Palace non basta, viola eliminati dalla Conference League

FIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. Nella gara di ritorno dei quarti di finale, la formazione toscana si impone per 2-1 al termine di un incontro che ha richiesto notevole capacità di adattamento e tenuta psicologica. Una vittoria in rimonta che, tuttavia, si rivela insufficiente per il passaggio del turno, a causa del pesante 3-0 incassato nella gara di andata disputata in Inghilterra, consegnando di fatto l’accesso alle semifinali alla compagine britannica.

L’avvio del match si rivela subito in salita per i padroni di casa, colpiti da un approccio verticale e ficcante degli ospiti, abili a sfruttare sistematicamente le corsie esterne. Al 17′, una rapida transizione offensiva permette agli inglesi di sbloccare il punteggio: un preciso cross di Daniel Muñoz trova l’inserimento di Ismaïla Sarr, puntuale nell’insaccare con un colpo di testa ravvicinato. Subìto lo svantaggio, la squadra toscana non si disunisce, riordina le proprie geometrie e alza gradualmente il baricentro. L’episodio che riequilibra la gara giunge al 27′, quando un’incursione centrale di Rolando Mandragora viene interrotta irregolarmente all’interno dell’area di rigore da Jaydee Canvot. Dal dischetto si presenta Albert Guðmundsson, che al 30′ non fallisce la trasformazione indirizzando il pallone nell’angolo in basso a sinistra. Il finale di frazione vede gli ospiti perdere le distanze tra i reparti, complici due infortuni muscolari che costringono alle uscite anticipate di Wharton e Lacroix, permettendo ai viola di chiudere in avanti con un’insidiosa conclusione di Manor Solomon deviata dal portiere.

Al rientro dagli spogliatoi, la panchina toscana opta per una variazione tattica immediata inserendo Cher Ndour al posto di Nicolò Fagioli. La scelta si rivela determinante nell’economia dell’incontro: al 53′, proprio il neoentrato Ndour riceve l’assistenza dello stesso Solomon e lascia partire un preciso destro da fuori area che supera l’estremo difensore inglese, siglando il 2-1. La rete certifica una chiara strategia tattica dei viola, basata su un costante attacco per vie centrali e sulla sistematica ricerca di conclusioni dalla distanza per aggirare la fitta densità difensiva della retroguardia britannica.

Acquisito il vantaggio, la Fiorentina continua a proporre gioco alla ricerca del miracolo sportivo, rendendosi pericolosa con le conclusioni in sequenza dello stesso Guðmundsson e di Jack Harrison. Il Crystal Palace, in evidente difficoltà nell’arginare l’aumento del ritmo imposto dai padroni di casa, prova ad affidarsi agli inserimenti a campo aperto di Yéremy Pino e Jørgen Strand Larsen senza però trovare fortuna. Nell’ultimo quarto di gara, la formazione toscana amministra il possesso palla affidandosi a un massiccio turnover (in campo Gosens, Comuzzo, Fazzini e Fabbian) per gestire i minuti finali in un contesto di crescente nervosismo, sottolineato dalle numerose ammonizioni distribuite dal direttore di gara. Il triplice fischio sancisce un successo che conferma l’ampiezza e la qualità dell’organico gigliato, pur chiudendo definitivamente il cammino europeo della stagione.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo (70′ Kouadio), Pongracic, Ranieri, Gosens (70′ Balbo); Mandragora, Fagioli (46′ Ndour); Harrison, Gudmundsson (75′ Fabbian), Solomon (75′ Fazzini); Piccoli. All. Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Canvot, Lacroix (41′ Riad), Richards; Mitchell, Kamada, Wharton (30′ Lerma), Munoz; Pino (73′ Hughes), Mateta (46′ Larsen), Sarr. All. Glasner.

RETI: 17′ Sarr (C), 30′ Gudmundsson (F), 53′ Ndour (F).

NOTE: Ammoniti: Pino (C), Pongracic (F), Comuzzo (F), Sarr (C), Ranieri (F), Riad (C), Ndour (F), Piccoli (F).