Ianesi si sblocca, ma non basta: la Pianese strappa un punto contro il Gubbio

GUBBIO – La Pianese torna a muovere la classifica e conquista un punto prezioso in trasferta. Allo stadio “Pietro Barbetti”, la formazione guidata da mister Birindelli impatta per 1-1 contro il Gubbio, in una sfida delicata tra dirette concorrenti nella corsa verso i playoff. Un pareggio che certifica la solidità delle zebrette, capaci di passare in vantaggio nella prima frazione di gioco e di resistere al ritorno degli eugubini nel secondo tempo, al termine di una gara decisa interamente dagli sviluppi su palla inattiva.

L’avvio di gara vede i padroni di casa tentare subito di imporre il proprio ritmo. Già al 2′, una pregevole combinazione porta Costa alla conclusione, ma l’estremo difensore toscano Filippis si oppone con un grande intervento. Pur lasciando il pallino del gioco agli avversari, la retroguardia bianconera si difende con ordine, per poi colpire alla prima vera occasione. Al 18′, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo, la gara si sblocca: il cross di Proietto trova la sponda aerea di Gorelli, che apparecchia per Ianesi, il più lesto ad avventarsi sulla sfera vagante e a insaccare la sua prima marcatura in maglia bianconera.

Trovato il vantaggio, la compagine toscana guadagna campo e fiducia. Alla mezz’ora un tentativo di Proietto viene murato dalla difesa, mentre sul fronte opposto il Gubbio si affida a un velleitario mancino dalla distanza di Carraro, senza riuscire a impensierire seriamente la difesa ospite prima dell’intervallo. Il rientro dagli spogliatoi vede ancora la Pianese pungere in avanti: dopo appena cinque minuti, un ottimo recupero palla di Peli ai danni di Bruscagin porta il giocatore bianconero alla conclusione, deviata provvidenzialmente in corner da un attento Krapikas. Poco dopo, vibranti proteste toscane accompagnano un contatto in area tra Bellini e Costa, ma il direttore di gara, nonostante le richieste della panchina di avvalersi del sistema FVS, decide di lasciar proseguire.

Il forcing del Gubbio trova la sua concreta espressione al 66′, sfruttando a sua volta una palla inattiva. Su un calcio di punizione ben battuto da Mastropietro, La Mantia agisce da torre per Bruscagin, che da pochi passi non perdona e firma la rete dell’1-1. La squadra di Birindelli cerca un’immediata reazione affidandosi alle discese di Martey sulla corsia destra per servire Bellini, ma la retroguardia locale fa buona guardia. All’80’, i padroni di casa vivono persino l’illusione del sorpasso con una rete di Ghirardello, prontamente e correttamente annullata poiché il traversone precedente di Fazzi aveva varcato la linea di fondo.

Nel segmento finale dell’incontro, la compagine di Piancastagnaio prova fino all’ultimo a cercare lo spunto per i tre punti, ma il match scivola via, dopo sei minuti di recupero, verso il definitivo pareggio.

Il tabellino

GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Fazzi, Di Bitonto, Bruscagin; Podda (54′ Zallu), Rosaia (54′ Ghirardello), Carraro, Costa (88′ Djankapata), Murru; Mastropietro (83′ Hraiech), La Mantia. All. Di Carlo.

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Simeoni, Proietto (77′ Colombo), Martey (86′ Tirelli); Peli (64′ Fabrizi), Ianesi (64′ Sodero); Bellini (86′ Ongaro). All. Birindelli.

RETI: 18′ Ianesi (P), 66′ Bruscagin (G).

NOTE: Ammoniti: Podda (G), Carraro (G), Fabrizi (P), Mastropietro (G), Simeoni (P), Ghirardello (G).