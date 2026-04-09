Sconfitta pesante a Selhurst Park: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0, qualificazione in salita

LONDRA – La trasferta britannica si rivela un ostacolo insormontabile per la Fiorentina, che cede per 3-0 sul campo del Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League. La formazione londinese ha costruito il proprio successo con solidità e cinismo nel corso della prima mezz’ora di gioco, per poi gestire con ordine tattico i tentativi di reazione della squadra toscana nella ripresa e chiudere definitivamente i conti nei minuti finali, complicando in modo significativo il discorso qualificazione per gli uomini in maglia viola.

L’avvio dell’incontro aveva parzialmente illuso gli ospiti, subito pericolosi al primo giro di lancette con una conclusione di Roberto Piccoli respinta dalla difesa locale. Superato il frangente iniziale, il controllo delle operazioni è passato progressivamente ai padroni di casa. L’equilibrio si è spezzato al 21′, quando un intervento irregolare di Dodô ai danni di Evann Guessand all’interno dell’area di rigore ha indotto il direttore di gara ad assegnare il penalty e ad ammonire il difensore brasiliano. Dal dischetto si è presentato Jean-Philippe Mateta, che al 24′ ha trasformato indirizzando il pallone centralmente. Sfruttando le evidenti difficoltà nella gestione della fase difensiva da parte della formazione toscana, il Crystal Palace ha raddoppiato al 31′: una prima conclusione ravvicinata dello stesso Mateta è stata respinta, ma Tyrick Mitchell si è avventato sulla ribattuta finalizzando con un preciso sinistro nell’angolo basso un possesso palla che ha visto emergere anche i tentativi di Lacroix e Canvot prima dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Fiorentina ha innalzato il proprio baricentro nel tentativo di riaprire le sorti del match. La reazione dei primi venti minuti ha prodotto una maggiore fluidità nella costruzione della manovra e ha portato alla palla gol più nitida per gli ospiti: al 51′, su assistenza di Dodô, Giovanni Fabbian ha colpito in pieno la traversa con un tiro di destro dall’interno dell’area. L’offensiva viola è proseguita a ridosso dell’ora di gioco con un colpo di testa di Albert Gudmundsson e una successiva conclusione del solito Piccoli, entrambe neutralizzate dall’attento estremo difensore britannico.

Nonostante il tentativo di sfruttare la spinta dei propri laterali per rifornire gli incursori centrali, la strategia toscana si è infranta contro un posizionamento difensivo inglese estremamente compatto. La retroguardia locale ha costretto la Fiorentina a infruttuose conclusioni dalla distanza o a tentativi aerei disturbati, riducendo l’efficacia del possesso palla. La fase centrale della ripresa è stata inoltre frammentata da numerose interruzioni e dall’infortunio del locale Guessand (sostituito da Yéremy Pino), mentre gli ingressi di Fazzini, Gosens e Comuzzo per la squadra toscana non sono riusciti a invertire la tendenza.

Nel finale, il Crystal Palace, che per tutta la gara ha sfruttato sistematicamente le corsie esterne e gli inserimenti per disordinare la linea difensiva avversaria, ha trovato l’affondo decisivo. Al 90′, su un preciso traversone di Daichi Kamada, Ismaïla Sarr ha superato il portiere gigliato con un colpo di testa, fissando il risultato sul definitivo 3-0. Un passivo severo per la Fiorentina, chiamata ora a un’impresa estremamente complessa nella sfida di ritorno per ribaltare lo svantaggio e poter proseguire il proprio cammino europeo.

Il tabellino

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards; Lacroix; Canvot; Munoz; Wharton (90’+4′ Hughes); Kamada (90’+4′ Johnson); Mitchell; Sarr; Mateta (83′ Lerma); Guessand (65′ Pino). All. Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Gosens (78′ Balbo); Ranieri; Pongracic (82′ Comuzzo); Dodo; Ndour; Fagioli (90’+2′ Mandragora); Fabbian; Gudmundsson (90+2′ Puzzoli); Piccoli; Harrison (78′ Fazzini). All. Vanoli.

RETI: 24′ Mateta (C), 31′ Mitchell (C), 90’+1′ Sarr (C)

NOTE: Ammoniti: Dodo (F), Piccoli (F), Richards (C)