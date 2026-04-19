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Serie B, due pari per le toscane: Carrarese sempre a un passo dai playoff, l’Empoli rischia grosso

I gialloblu di Calabro conquistano un punto contro un Pescara in crescita, per gli azzurri di Caserta la vittoria sfuma ancora

Sport
REDAZIONE
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Carrarese in azione (foto ufficio stampa Carrarese)
2 ' di lettura

Weekend di emozioni contrastanti per le toscane impegnate nel campionato di serie B. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese di Calabro impatta 2-2 contro un coriaceo Pescara in una sfida vibrante, che lascia però più di un rimpianto agli apuani. I padroni di casa sbloccano il match al 19’ con Di Stefano, ma subiscono il ritorno degli ospiti, che ribaltano il parziale con Letizia al 35’ e Acampora al 16’ della ripresa. Proprio quando il ko sembrava ormai scritto, è Bouah a trovare il guizzo vincente al 39’ del secondo tempo, regalando ai marmiferi un punto d’oro che premia la tenacia della squadra fino al triplice fischio.

Pari con rammarico anche per l’Empoli, che al Castellani non va oltre l’1-1 contro la Virtus Entella. Gli azzurri di Caserta, chiamati a fare la voce grossa davanti al pubblico amico, approcciano male la gara, subendo lo svantaggio lampo firmato da Guiu al 13’. Nonostante la partenza in salita, i padroni di casa restano in partita e, dopo una prima frazione di sofferenza, trovano la chiave di volta in avvio di ripresa: è Magnino, al 15’, a ristabilire l’equilibrio e a fissare un punteggio che non cambierà più. Nonostante i tentativi finali e le sostituzioni offensive, l’Empoli non riesce a scardinare nuovamente il muro ligure, chiudendo una giornata che certifica la difficoltà dei toscani nel trovare continuità tra le mura amiche. E ora la classifica si fa assai pesante, con rischio anche di retrocessione diretta.

Carrarese – Pescara 2-2

CARRARESE: Bleve; Calabrese, Illanes, Ruggeri (31’st Rouhi); Bouah, Parlanti (24’st Melegoni), Zuelli (24’st Schiavi), Hasa, Belloni; Di Stefano (13’st Finotto); Abiuso (31’st Torregrossa). A disp.: Fiorillo, Oliana, Rubino, Lordkipanidze, Sekulov, Guercio, Accornero. All.: Calabro
PESCARA: Saio; Letizia (21’st Gravillon), Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania (40’st Caligara), Brugman, Acampora (21’st Meazzi); Olzer (21’st Berardi), Insigne, Di Nardo (40’st Russo). A disp.: Bonassi, Brondbo, Brandes, Altare, Graziani, Olivieri, Corbo. All.: Gorgone
RETI: 19’pt Distefano, 35’pt Letizia, 16’st Acampora, 39’st Bouah
NOTE: Ammoniti Acampora, Ruggeri

Empoili – Entella 1-1

EMPOLI: Fulignati, Ebuehi, Lovato, Guarino, Moruzzi (1 st Candela), Magnino, Yepes (29’st Ghion), Haas; Shpendi (38′ st Bianchi), Elia (29′ st Ceesay); Fila (1′ st Nasti). A disp.: Perisan, Curto, Romagnoli, Degli Innocenti, Ilie, Ignacchiti, Saporiti. All.: Caserta
VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi (46’st Turicchia), Mezzoni (29’st Dalla Vecchia). Franzoni, Karic (29’st Alborghetti), Benedetti, Di Mario; Guiu (35’st Tirelli); Cuppone (35’st Debenedetti). A disp.: Colombi, Nichetti, Bariti, Stabile, Plati,Del Lungo, Boccadamo. All.: Chiappella.
RETI: 13’pt Guiu, 15’st Magnino
NOTE: Ammoniti Guarino, Mezzoni, Di Mario, Marconi.

© Riproduzione riservata

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