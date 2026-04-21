Unicredit, accordo con sindacati per il piano di ricambio generazionale Video News 21 Aprile 2026 17:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione Video News Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di Electrolux celebra tempo e armonia dell’abitare Video News Veicoli autonomi, Maran (Pd): “Avanti con il Made in EU, noi tanti prototipi ma altri hanno servizi” Video News Zelensky: “Sistema antimissili europeo entro un anno” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News India potenza emergente, giornata di approfondimento al Centro studi americani Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 18.9 ° C 20.2 ° 17.6 ° 48 % 2.7kmh 20 % Mar 18 ° Mer 19 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Euro Zoom Romania (di nuovo) verso il caos, i socialdemocratici scaricano il premier: governo a rischio Lavoro Organizzazioni produttori: nostro ruolo sempre più centrale in mercato globale Economia Tecnologia, nuove assunzioni e treni: il piano di sviluppo del polo manifatturiero supportato dalla Regione Demografica “La dea Ansia” entra in classe: il j’accuse di D’Avenia sulla scuola del rendimento Salute e Benessere Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione Video News Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video news Video News Quantum Computing, Intesa Sanpaolo: “Leva strategica per finanza, più efficienza e ottimizzazione Video News Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos