Tecnologia, nuove assunzioni e treni: il piano di sviluppo del polo manifatturiero supportato dalla Regione

PISTOIA – Due realtà imprenditoriali nate con una vocazione familiare e diventate nel tempo vere e proprie eccellenze del tessuto economico pistoiese. È questo il profilo del Gruppo Grassi e della Rustici-Metra, le due aziende protagoniste nelle scorse ore di un sopralluogo istituzionale condotto da Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, accompagnato dal sindaco di Montale, Ferdinando Betti.

Entrambi i poli produttivi attraversano una fase di marcata espansione, guidata da una forte propensione all’investimento sul capitale umano e da una chiara visione aziendale. Un percorso che la Regione sta affiancando attivamente: il Gruppo Grassi ha già usufruito di contributi erogati tramite bandi regionali per favorire l’internazionalizzazione, l’innovazione e la ricerca, mentre la Rustici-Metra beneficerà dei fondi legati allo scorrimento di una graduatoria già finanziata. La direzione competitività territoriale dell’ente ha inoltre confermato il proprio supporto per i futuri piani di sviluppo di entrambe le realtà.

Innovazione e un piano di assunzioni

Il Gruppo Grassi rappresenta un punto di riferimento nel settore metalmeccanico, specializzandosi nella realizzazione di componentistica per macchinari ad alto tasso tecnologico. La forza lavoro conta attualmente circa 130 unità, con una massiccia presenza di giovani tecnici e ingegneri. Le prospettive a breve termine includono un importante allargamento del sito produttivo, a cui si aggancerà un ambizioso programma di nuove assunzioni nei prossimi mesi.

Dal mobile ai treni europei

La storia della Rustici-Metra, situata a Montale, è invece segnata da una profonda e riuscita riconversione industriale: nata storicamente nel comparto dell’arredamento, l’azienda si è riposizionata nell’indotto ferroviario, dedicandosi alla produzione di materiale rotabile in alluminio. Cinque anni fa è stata acquisita dalla multinazionale Metra, un’operazione che non ha disperso il bagaglio di competenze locali, mantenendo saldamente la dirigenza nelle mani della famiglia Rustici. Oggi lo stabilimento dà lavoro a circa 170 persone e produce per i principali colossi europei del settore, inclusa la vicina Hitachi.

L’impegno delle istituzioni

A margine della visita, il sottosegretario Dika ha rimarcato il potenziale del distretto economico. “Il legame con il territorio e la valorizzazione delle professionalità uniche che ci sono nel tessuto industriale pistoiese – ha dichiarato l’esponente regionale – sono la vera forza e il valore aggiunto di queste realtà sorprendenti che abbiamo visitato”.

Evidenziando l’importanza di fare rete con le amministrazioni locali, ha poi concluso: “Sostenere le imprese che hanno voglia di investire ed espandersi è il nostro compito come istituzioni. Siamo perciò al fianco del Comune di Montale, e ringrazio il sindaco Betti, ma in generale di tutti i Comuni della Toscana che dialogano per cercare soluzioni che creino sviluppo e favoriscano il lavoro di qualità. Siamo in ascolto inoltre per creare occasioni formative che rispondano ai fabbisogni delle aziende e di una occupazione qualificata per i giovani”.