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Governance dell’autorità, l’AdSP: “Nomina del segretario generale dettata solo da criteri di competenza e merito”

La posizione sul dibattito in corso: "Per il collegio dei revisori dei conti abbiamo già sollecitato reiteratamente il ministero"

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
La sede dell'autorità di sistema portuale del mari tirreno settentrionale
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LIVORNO – “Recentemente sono apparsi su vari organi di stampa on-line articoli manifestatamente volti a condizionare le prerogative del presidente nella designazione del segretario generale. A tal riguardo, il presidente ribadisce che la proposta di nomina, da sottoporre al comitato di gestione, risponderà esclusivamente a criteri di competenza e merito. Nessuna pressione esterna potrà distogliere l’amministrazione dall’obiettivo di selezionare un profilo tecnico di elevata professionalità, dotato di una comprovata e specifica esperienza nel settore portuale, a garanzia del buon andamento dell’ente”. Replica così, con una nota ufficiale, l’autorità di sistema portuale sul dibattito verso la nomina di Comitato di gestione e segretario generale dell’AdSP. 

“Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti – conclude la nota – il cui mandato è giunto a scadenza lo scorso 14 novembre 2025, si informa che il presidente ha già provveduto a sollecitare reiteratamente il ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché si perfezioni la nomina dei nuovi componenti, passaggio formale indispensabile per assicurare la piena continuità dell’azione di controllo contabile”.

© Riproduzione riservata

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