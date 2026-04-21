Veicoli autonomi, Maran (Pd): “Avanti con il Made in EU, noi tanti prototipi ma altri hanno servizi” Video News 21 Aprile 2026 15:00 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di Electrolux celebra tempo e armonia dell’abitare Video News Zelensky: “Sistema antimissili europeo entro un anno” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News India potenza emergente, giornata di approfondimento al Centro studi americani Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Di Pietro (Hisense Italia), ‘con ‘The Colorful District’ interagiamo con nostro Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17.4 ° C 18.9 ° 15.9 ° 60 % 4.9kmh 75 % Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico: per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare Salute e Benessere Le gemelline siamesi e l’operazione a Milano, il racconto dei medici: “Siamo andati sulla Luna e siamo tornati” Cronaca Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a Lucca Lavoro Università, Bagnoli (Ca’ Foscari): “Valorizzare conoscenze, incentivare spin off senza se e senza ma” Lavoro Fiere: inaugurata a Rimini Macfrut 2026 con il ministro Lollobrigida SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di Electrolux celebra tempo e armonia dell’abitare Video News Zelensky: “Sistema antimissili europeo entro un anno” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video news Video News Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Milano Design Week 2026: la ‘Swedish Home’ di Electrolux celebra tempo e armonia dell’abitare Video News Zelensky: “Sistema antimissili europeo entro un anno” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos