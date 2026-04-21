Design Week: Di Pietro (Hisense Italia), ‘con ‘The Colorful District’ interagiamo con nostro Video News 21 Aprile 2026 11:55 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.1 ° C 18.6 ° 13.8 ° 77 % 1kmh 40 % Mar 18 ° Mer 17 ° Gio 22 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Il Pisa cambia in dirigenza: ufficiale l’addio del direttore sportivo Davide Vaira Lavoro Cegos, 31% lavoratori teme la scomparsa del proprio lavoro per la diffusione dell’IA Finanza Mps, il totonomi per il Cda: Bisoni in pole, ma lo scenario è aperto Salute e Benessere Diabete, dati scientifici e umani nella campagna ‘Valori che fanno la differenza’ Tecnologia Il valore dei marchi storici nazionali rappresenta un ecosistema da 93,6 miliardi di euro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Video news Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650