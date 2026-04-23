Oppo Find X9 Ultra punta a riscrivere le regole della fotografia

(Adnkronos) – Oppo Find X9 Ultra si presenta come un debutto insolito nella strategia del produttore, che porta per la prima volta la serie Ultra sui mercati internazionali, Europa inclusa. Il dispositivo non si limita a inseguire la concorrenza sul piano dei numeri, ma cerca di stabilire un nuovo standard qualitativo attraverso una collaborazione profonda con Hasselblad. L’estetica stessa del terminale richiama il mondo della fotografia professionale, con un modulo circolare che imita le lamelle dell’otturatore e dettagli che evocano le ghiere di messa a fuoco delle lenti tradizionali.

Sotto la scocca, il terminale adotta la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportata da configurazioni che raggiungono i 16GB di RAM e 1TB di archiviazione interna. Il display è un’unità LTPO AMOLED da 6,82 pollici con frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz e una risoluzione di 3168×1440 pixel, capace di gestire picchi di luminosità HDR fino a 3600 nits. Notevole è anche la resistenza strutturale, garantita da una tripla certificazione IP66, IP68 e IP69, che rende il dispositivo praticamente immune a polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione.

Il vero protagonista resta però il sistema di ripresa a cinque sensori, sviluppato interamente in sinergia con Hasselblad. La fotocamera principale da 200 megapixel sfrutta il sensore più grande mai montato su uno smartphone, mentre il teleobiettivo periscopico 10x introduce per la prima volta nel settore un sistema a cinque prismi con stabilizzazione Sensor Shift. Questo arsenale tecnologico è completato da una fotocamera a 24 canali per la fedeltà cromatica e da capacità video che permettono di registrare in Dolby Vision 4K a 120fps, offrendo una qualità che sfida direttamente i vertici della categoria.

L’autonomia è garantita da una batteria da 7.050 mAh, che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 100W e quella wireless a 50W. Sebbene la variante Pro offra una batteria leggermente più capiente e un corpo più sottile, l’Ultra giustifica i suoi millimetri extra con una versatilità ottica senza precedenti e un ecosistema di accessori dedicati, come il teleconverter da 300mm. Oppo Find X9 Ultra si rivolge dunque a chi considera lo smartphone non solo uno strumento di comunicazione, ma una vera e propria estensione della propria attrezzatura fotografica professionale.

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