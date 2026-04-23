Pizza professionale a casa: il nuovo forno da 340°C

(Adnkronos) – Per gli italiani la pizza rappresenta un rito sociale consolidato, consumato almeno una volta a settimana dal 64% della popolazione. Tuttavia, nonostante l’85% degli adulti dichiari di saper preparare l’impasto da zero, esiste un sensibile divario tra le aspettative e il risultato ottenuto nel forno di casa. Secondo uno studio di settore promosso da Electrolux, il 53% degli intervistati identifica nella gestione dell’impasto l’ostacolo principale, un dato superiore di 18 punti rispetto alla media europea, probabilmente influenzato dall’alto livello della ristorazione professionale in Italia.

Le insoddisfazioni legate alla produzione domestica sono riconducibili a fattori tecnici specifici. Il 31% degli intervistati lamenta un sapore non all’altezza della pizzeria, il 22% riscontra una cottura non uniforme e il 20% soffre il problema della base cruda. Questi limiti strutturali frenano la creatività culinaria: il 66% del campione dichiara infatti che cucinerebbe la pizza più spesso se avesse la certezza di ottenere uno standard qualitativo paragonabile a quello professionale.

Per colmare questa lacuna, la tecnologia svedese di Electrolux ha sviluppato un sistema multifunzione pirolitico capace di raggiungere i 340°C, una temperatura sensibilmente superiore alla media dei forni domestici standard. Questa prestazione permette di ridurre i tempi di cottura a soli 2,5 minuti, simulando le condizioni termiche dei forni a legna o elettrici professionali.

Il sistema è l’unico elettrodomestico ad aver ottenuto la validazione dalla Scuola Italiana Pizzaioli, garantendo il controllo necessario per ottenere basi croccanti e cornicioni alveolati. L’obiettivo è trasformare il risultato finale in un’esperienza “appagante”, termine indicato dal 31% degli italiani come requisito essenziale per la pizza ideale.

L’integrazione di queste funzionalità nel contesto domestico non mira a sostituire la manualità, ma a fornire il supporto hardware necessario per supportarla. Elisenda Picola Brau, VP Marketing & Sustainability Europe di Electrolux, sottolinea: “L’Italia è il punto di riferimento mondiale per la pizza, ma i nostri dati evidenziano che, proprio per questo, gli standard degli italiani sono così elevati che spesso il forno di casa non riesce a soddisfarli. Non abbiamo la pretesa di insegnare agli italiani come fare la pizza: vogliamo, semplicemente, fornire loro lo strumento tecnologico per ottenere finalmente a casa la qualità che si aspettano”.

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