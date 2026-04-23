Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News 23 Aprile 2026 13:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” Video News Baldassarre (Reg. Lazio): “Festival musica classica a Garbatella accessibile a tutti” Video News Genova conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini Video News Design Week: Chicco lancia la Linea Meraviglia i nuovi concetti di design evolutivo Video News Imprese: Russo (Gruppo Magis), ‘situazione geopolitica ci spinge ad investire ancora di più in Video News Imprese: Fracasso (Gruppo Magis), ‘impegnati in interventi per efficientamento alloggi popolari’ Video News Imprese: Testa (Gruppo Magis), ‘impegnati da sempre a mantenere stabili prezzi energia’ Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Farmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre città Video News Prendersi ‘cura’ del Ssn (Servizio sanitario nazionale), un’agenda per la politica Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.6 ° C 21.9 ° 19.3 ° 24 % 5.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 25 ° Ultimi articoli Cronaca Rinnovato il piano di emergenza esterno per il tratto autostradale fra Firenze e Bologna Salute e Benessere Pnrr? “Evitare cattedrali nel deserto”, Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Salute e Benessere Bellezza, da filler a botulino è boom iniettabili, dermatologi ‘sicurezza è priorità’ Salute e Benessere Salute, 30% malattie croniche da squilibri prevenibili degli ormoni Sport nazionale Barcellona: infortunio per Lamine Yamal SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” Video news Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica”