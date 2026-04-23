Design: Racca (Trussardi), ‘partnership con Salone Nautico all’insegna dell’eleganza italiana’ Video News 23 Aprile 2026 14:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale” Video News Design: Formenti (Confindustria Nautica), ‘partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana’ Video News Design: Stella (Confindustria Nautica), ‘Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e Video News Made in Italy, Bonaccini (PD): “Oltre 250 prodotti artigianali Igp, vale fino all’8% del Pil” Video News Bonus condizionatori 2026, cosa c’è da sapere Video News Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa Video News Vittimberga (Inps): “Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica” Video News Riapre l’oleodotto Druzba, la reazione di Slovacchia e Ungheria Video News Vicari: “Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica” Video News Baldassarre (Reg. Lazio): “Festival musica classica a Garbatella accessibile a tutti” Video News Merlino (MiC): “Festival musica classica nelle periferie per contrastare siccità culturale” Video News Genova conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.6 ° C 21.9 ° 19.3 ° 24 % 5.8kmh 0 % Gio 20 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 25 ° Ultimi articoli Cronaca Rinnovato il piano di emergenza esterno per il tratto autostradale fra Firenze e Bologna Salute e Benessere L’allarme dell’Uap: “50 mln a farmacie mentre sanità italiana è in crisi profonda” Salute e Benessere Pnrr? “Evitare cattedrali nel deserto”, Francesco Vaia nel secondo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Salute e Benessere Bellezza, da filler a botulino è boom iniettabili, dermatologi ‘sicurezza è priorità’ Salute e Benessere Salute, 30% malattie croniche da squilibri prevenibili degli ormoni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale” Video News Design: Formenti (Confindustria Nautica), ‘partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana’ Video News Design: Stella (Confindustria Nautica), ‘Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e Video news Video News De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale” Video News Design: Formenti (Confindustria Nautica), ‘partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana’ Video News Design: Stella (Confindustria Nautica), ‘Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e