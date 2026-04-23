Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025

FIRENZE – Con il decreto-legge 159/2025 viene introdotta una revisione significativa del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, con modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008. Il provvedimento rafforza la sorveglianza sanitaria e introduce strumenti di controllo più immediati, in particolare per quanto riguarda l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
Tra le principali novità vi è la possibilità di effettuare visite mediche anche durante l’orario di lavoro. In presenza di un ragionevole motivo, il medico competente può disporre accertamenti per verificare l’idoneità psicofisica del lavoratore, soprattutto nelle mansioni a rischio.
Secondo quanto riportato i controlli non si limitano più alle verifiche periodiche ma possono avvenire in diverse circostanze: prima dell’assegnazione a determinate mansioni, durante l’attività lavorativa in caso di sospetto, oppure a seguito di incidenti o precedenti segnalazioni.
Le nuove disposizioni riguardano in particolare i lavoratori impiegati in attività ad alto rischio, come trasporti, edilizia e utilizzo di macchinari complessi, dove eventuali alterazioni delle condizioni psicofisiche possono compromettere la sicurezza.
Il decreto chiarisce inoltre che le visite mediche obbligatorie rientrano nell’orario di lavoro, con esclusione di quelle pre-assuntive. Questo principio evita penalizzazioni economiche per il lavoratore e rafforza il diritto alla tutela della salute.
Un ulteriore elemento riguarda l’estensione dei controlli anche a sostanze psicotrope e farmaci che possano incidere sulle capacità cognitive e sull’attenzione.
Il ruolo del medico competente viene rafforzato: è il soggetto incaricato di disporre gli accertamenti, nel rispetto della normativa sulla privacy, e di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione.
Restano tuttavia alcuni aspetti interpretativi, in particolare legati alla definizione di ‘ragionevole motivo’, che potrebbe lasciare margini di discrezionalità nell’applicazione delle nuove norme.
Nel complesso, il decreto legge 159/2025 introduce un modello di prevenzione più immediato, basato su controlli tempestivi e su una maggiore integrazione tra tutela della salute e organizzazione del lavoro.