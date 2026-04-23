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Presa a sputi e minacciata un’autista di autobus: si mobilitano i sindacati

L'episodio questa mattina (23 aprile) al Galluzzo: "Non siamo disponibili ad aspettare il prossimo brutto episodio senza contromisure"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Un autobus di linea (foto AT)
1 ' di lettura

FIRENZE – Gravissimo episodio avvenuto questa mattina (23 aprile) sulla linea 37 al Galluzzo a Firenze, ai danni di una giovane incolpevole autista, che è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica vera e propria da parte di una passeggera che nel frattempo si era resa protagonista di un lungo litigio con un altro passeggero. 

“Come Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal – dicono i sindacati – abbiamo scritto a sindaca di Firenze e ad Autolinee Toscane (per conoscenza anche alla prefettura) per chiedere di procedere con quanto previsto dal protocollo per il miglioramento della sicurezza del Tpl fiorentino sottoscritto in prefettura il 2 dicembre 2025. In particolare esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla collega coinvolta, chiediamo l’applicazione del contenuto del Ppotocollo in ogni sua parte e la convocazione dell’apposita riunione congiunta di confronto, come richiesto con nostra del 12 marzo scorso”. 

“Facciamo presente, ancora una volta, l’urgenza di intervenire con atti concreti perché da un lato la situazione cittadina attuale è evidentemente difficoltosa e sotto gli occhi di tutti, dall’altro è conseguentemente molto difficile garantire la regolarità di esercizio che giustamente si aspetta la cittadinanza… – concludono i sindacati – Tutto ciò rende il clima generale nervoso a prescindere e peggiora notevolmente le condizioni di lavoro del personale. Compiere il proprio lavoro non può essere una causa di aggressione! Come sindacati non siamo disponibili ad aspettare il prossimo brutto episodio senza aver messo in campo tutte le contromisure possibili e pertanto chiediamo urgenza alla convocazione richiesta e alla messa in opera delle azioni previste dal protocollo.”.

© Riproduzione riservata

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