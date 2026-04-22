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Parto naturale e spontaneo per un bambino di quasi 5 chili all’ospedale Versilia

Un evento raro perché in questi casi sono richieste particolare attenzione clinica e competenze multidisciplinari

Cronaca
REDAZIONE
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Parto naturale e spontaneo per un bambino di quasi 5 chili all'ospedale Versilia (foto Asl Toscana Nord ovest)
1 ' di lettura

CAMAIORE – All’ospedale Versilia, nei giorni scorsi, mamma Sara ha dato alla luce Andrea, un bambino di 4,890 chili attraverso un parto spontaneo fisiologico. Un evento raro, che ha impegnato a fondo il personale in servizio, poiché in questi casi, quando i nascituri superano i 4,5 chili, sono richieste particolare attenzione clinica e competenze multidisciplinari.

“Nei casi con peso alla nascita superiore ai 4–4,5 chili si possono presentare maggiori complessità durante il travaglio e il parto – spiega Martha Traupe, responsabile infermieristico-ostetrica area Materno infantile della Versilia – e la gestione accurata del percorso nascita è fondamentale per garantire la massima sicurezza sia alla madre sia al neonato. Ecco perché è stato impostato il monitoraggio continuo e personalizzato del travaglio per valutare il benessere materno e fetale, con il lavoro di squadra di ostetriche, infermiere e Oss, ginecologi, anestesisti, neonatologi, pronti ad intervenire tempestivamente qualora si fosse reso necessario. Grazie a questi accorgimenti organizzativi e clinici, il parto si è svolto regolarmente e senza complicanze. Per questo desidero congratularmi con tutto il personale per la professionalità, la competenza e il lavoro di squadra dimostrati»

Nella foto mamma Sara, babbo Alessio, il piccolo Andrea e il personale dell’ospedale Versilia che ha contribuito al buon esito del parto: Antonio Santucci (responsabile Area ostetricia), Chiara Marcon (ostetrica), Elena Baroni (ginecologa), Giulia Cecconi (ostetrica), Elisabetta Bernardini (anestesista), Maria Mennnella (ostetrica), Rosanna Maggi (infermiera), Alessia Casini (Oss), cui vanno aggiunti Massimo Ciaponi (ginecologo), Ludovica Adamo (neonatologa) e Chiara Caradonna (ostetrica), non presenti nella foto.

© Riproduzione riservata

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