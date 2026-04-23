Scontro fra studenti davanti al liceo Michelangiolo, per il giudice non ci fu una ‘spedizione punitiva’

FIRENZE – Non vi fu alcuna aggressione unilaterale, ma una “confusionaria colluttazione” nata da un acceso confronto politico. Con questa motivazione il giudice del tribunale di Firenze ha disposto il proscioglimento di due militanti di Azione Studentesca, accusati di aver aggredito alcuni studenti del collettivo Sum davanti al liceo Michelangiolo la mattina del 18 febbraio 2023.

Secondo quanto ricostruito dal tribunale, l’episodio non può essere archiviato come una spedizione punitiva. Al contrario, la mattina dei fatti, durante la distribuzione di volantini, si sarebbe verificato un reciproco scambio di pugni e calci scaturito dalla forte contrapposizione ideologica tra il collettivo antifascista e gli attivisti di destra. Il giudice ha evidenziato come gli studenti del Sum avessero tentato di ostacolare l’attività di propaganda avversaria, non limitandosi a contestazioni verbali ma arrivando a strappare e gettare via il materiale informativo, avvicinandosi agli imputati con veemenza.

La sentenza esclude categoricamente le aggravanti contestate: quella dei futili motivi, poiché lo scontro è nato da una divergenza di natura politica, e quella di aver agito in gruppo, ritenuta insussistente in quanto, secondo il magistrato, gli studenti del liceo erano presenti in numero superiore agli imputati, potendo quindi reagire e difendersi senza che la loro capacità di reazione fosse in alcun modo annullata.

L’esito del procedimento è stato infine determinato da un aspetto di natura procedurale: per il reato di lesioni semplici, essendo venuta meno la perseguibilità d’ufficio, sarebbe stata necessaria una querela di parte che, nel caso specifico, non è mai stata presentata dalle persone coinvolte. Con la mancanza della condizione di procedibilità, il procedimento penale nei confronti dei due militanti si è dunque concluso con un proscioglimento.