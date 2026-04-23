Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, la leader Pd oratrice ufficiale il 25 aprile: “Sono molto onorata”

SANT’ANNA DI STAZZEMA – Arriva Elly Schlein il 25 aprile a Sant’Anna di Stazzema. Su invito del sindaco Maurizio Verona, la leader nazionale Pd sarà oratrice ufficiale della cerimonia nella cittadina toscana teatro della strage nazifascista che il 12 agosto 1944 costò la vita a 560 civili: donne, anziani, tanti bambini.

Schlein: “Il 25 aprile sarò a Sant’Anna di Stazzema, mi hanno chiesto di svolgere l’orazione ufficiale e ne sono molto onorata. Sono molto onorata”.

La cerimonia del 25 aprile al Parco Nazionale della Pace, di cui è presidente il sindaco Verona,con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, e Umberto Mancini, presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema.

Stazzema blindata il 25 aprile. Servizio navetta gratuito. Diretta Facebook.

La cerimonia con Elly Schlein al Sacrario la mattina del 25 aprile a partire dalle 10.

Un ritorno quello di Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema, che, accompagnata da Verona e Giani, visitò tre anni fa, era fine agosto 2023. E ne parlò a Livorno in un teatro 4 Mori sold out, in cui Schlein arrivò direttamente da Stazzema. “E’ la prima volta che salgo nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna. E sono rimasta molto colpita dal racconto di quel 12 agosto 1944, in particolar modo per la presenza fra le vittime di tante bambine e bambini”.

Sottolineando allora la segretaria Pd: “La legge di iniziativa popolare antifascista nata qui a Sant’Anna di Stazzema è una legge importante e necessaria su cui sono state raccolte oltre 250mila firme e credo che sia il momento di portala avanti nel suo iter legislativo in Parlamento”.

Proposta di legge su cui ha fatto il punto lo scorso gennaio il sindaco Verona alla Camera dei Deputati.

Intanto il sindaco Verona interviene in merito al dietrofront del Governo su una riduzione di risorse Mic, ministro Giuli, al Parco Nazionale della Pace: “È positivo il dietrofront del Ministro Giuli, ma il problema resta a monte. Un luogo legato a una tragedia come la strage di Sant’Anna di Stazzema dovrebbe essere tutelato con garanzie permanenti, senza essere esposto al rischio di tagli poi corretti in un secondo momento.

Sant’Anna non è solo un luogo: rappresenta una delle memorie più profonde delle violenze nazifasciste in Italia ed è un pilastro fondamentale della cultura antifascista e democratica”.

Sabato 25 aprile la strada per Sant’Anna di Stazzema sarà chiusa al traffico dalle ore 7, all’incrocio tra via Balza Fiorita e la strada per Montebello.

𝗦𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝘁𝗲 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙣𝙖𝙫𝙚𝙩𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙤, 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟳.𝟯𝟬 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮.𝟬𝟬 con partenza da località Balza Fiorita.