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In prefettura ad Arezzo il primo incontro del neosindaco Comanducci

Un’importante occasione per avviare un confronto sui principali temi di interesse per la comunità locale a partire dalla sicurezza

Politica
REDAZIONE
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Ad Arezzo il primo incontro del neosindaco Comanducci (foto prefettura)
1 ' di lettura

AREZZO – Si è svolto questo pomeriggio (9 giugno), in prefettura ad Arezzo, il primo incontro istituzionale tra il prefetto Clemente Di Nuzzo e il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci, recentemente eletto.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione e ha rappresentato un’importante occasione per avviare un confronto sui principali temi di interesse per la comunità locale, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla coesione sociale e allo sviluppo del territorio.

Nel corso del colloquio è stata condivisa la volontà di proseguire e rafforzare il rapporto di sinergia tra prefettura, amministrazione comunale e forze dell’ordine, già consolidato nelle precedenti esperienze amministrative, al fine di garantire un’azione efficace e coordinata a beneficio dei cittadini.

“Quello odierno – ha dichiarato il prefetto al termine dell’incontro – è il primo incontro con il nuovo sindaco, volto a porre le basi di una collaborazione solida e proficua, in continuità con quanto realizzato con la precedente amministrazione, con la nuova compagine chiamata a guidare la città di Arezzo. I temi affrontati partono, naturalmente, dalla sicurezza urbana, ma si estendono a tutti gli ambiti nei quali una stretta sinergia e integrazione tra prefettura e apparato comunale possano contribuire a rafforzare e valorizzare ulteriormente l’immagine positiva della città.”

Le parti hanno, infine, condiviso l’esigenza di mantenere un costante dialogo istituzionale per affrontare con tempestività le principali questioni del territorio.

© Riproduzione riservata

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