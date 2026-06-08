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Incendio a Vicopisano, Potenti (Lega): “Occorre chiudere il ciclo dei rifiuti con impianti di smaltimento e valorizzazione”

Il senatore del Carroccio: "Sistema toscano fragile, costretto ad accumulare e stoccare enormi quantitativi di materiali"

Politica
REDAZIONE
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Incendio alla Delca Energy di Vicopisano (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

VICOPISANO – Incendio a Lugnano, interviene il senatore della Lega, Manfredi Potenti.

“Il vasto incendio che ha colpito l’azienda di gestione rifiuti a Lugnano, nel comune di Vicopisano – dice – dimostra ancora una volta quanto sia fragile il sistema toscano, costretto ad accumulare e stoccare enormi quantitativi di materiali perché la Regione non è in grado di chiudere davvero il ciclo dei rifiuti. Negli ultimi mesi roghi in diversi impianti di trattamento e stoccaggio hanno interessato varie province della Toscana, confermando che la criticità non è episodica ma sistemica e figlia di una politica regionale non funzionale”.

“Nel pieno rispetto e nella convinzione che le aziende coinvolte operino nelle migliori condizioni possibili, il problema sta a monte con la Regione che continua a rinviare le scelte sugli impianti di smaltimento e valorizzazione finale, nonostante il nuovo Piano dell’economia circolare, rinvii che costringono la Toscana a essere prigioniera di stoccaggi sempre più estesi, con rischi crescenti per la sicurezza, l’ambiente e la salute dei cittadini. È necessario che si arrivi a fare quel salto in avanti che la sinistra, finora, non ha avuto il coraggio di fare e di agevolare con scelte precise e chiare”.

© Riproduzione riservata

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