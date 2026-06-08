Ballottaggi, esulta il centrodestra: “La riscossa del campo largo è durata 15 giorni”

FIRENZE – Esulta il centrodestra per l’esito dei ballottaggi.

Così Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fdi-Ecr, dopo la vittoria del centrodestra ad Arezzo e Viareggio: “Appena quindici giorni fa il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi annunciava trionfalmente la partenza della ‘riscossa’ alla riconquista dei capoluoghi toscani da parte del Partito Democratico. Possiamo dire che questa riscossa è durata esattamente quindici giorni. I risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative, infatti, raccontano una realtà molto diversa dalla narrazione costruita dalla sinistra nelle ultime settimane. Ancora una volta il Pd ha preferito trasformare ogni appuntamento elettorale in un referendum contro il governo nazionale, salvo poi dover fare i conti con il giudizio reale degli elettori. A questo punto, archiviata la propaganda, Fossi e compagni possono tornare a fare quello che riesce loro meglio: tifare contro l’Italia e augurarsi che le cose vadano male solo per poter provare a vincere le elezioni del prossimo anno. Noi, al contrario, continueremo a lavorare perché il paese cresca e perché i territori abbiano risposte concrete ai loro problemi grazie ad amministratori competenti e di valore. Desidero rivolgere i miei complimenti a Marcello Comanducci e a Sara Grilli per il risultato ottenuto e per la campagna elettorale condotta con serietà, passione e spirito di servizio verso le rispettive comunità”.

Gli fa eco Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega: “Congratulazioni a Marcello Comanducci per la splendida vittoria ad Arezzo. Questo risultato conferma la fiducia dei cittadini nel buon governo del centrodestra e nella qualità della proposta amministrativa presentata agli aretini. Un r

“Desidero esprimere la massima soddisfazione per la riconferma del centrodestra ad Arezzo e per il significativo successo conseguito sempre dal centrodestra a Viareggio. Congratulazioni ai due nuovi sindaci Marcello Comanducci e Sara Grilli che sono certo sapranno amministrare al meglio le loro città. La Lega ha dato il suo fattivo contributo a queste importanti affermazioni, risultando determinante in ambedue le località toscane. Grazie di cuore ai nostri dirigenti locali ed ai candidati leghisti per il massimo impegno profuso in questa campagna elettorale, conclusasi trionfalmente ai ballottaggi”. Così l’onorevole Andrea Crippa, commissario regionale Lega Toscana.

“Ringraziamento speciale va al nostro commissario provinciale Mario Agnelli per il grande lavoro svolto insieme a tutti i candidati della Lega che si sono impegnati con passione, competenza e spirito di servizio durante questa campagna elettorale. Il loro contributo è stato fondamentale per questo successo e rappresenta la forza di una squadra radicata sul territorio e vicina ai cittadini – conclude Crippa – Ad Arezzo si apre oggi una nuova fase nel segno della continuità amministrativa, della crescita e dell’attenzione alle esigenze delle famiglie, delle imprese e della comunità”.

“Congratulazioni a Marcello Comanducci e Sara Grilli, da oggi nuovi sindaci di Arezzo e Viareggio. Hanno compiuto una grande impresa, a loro va l’augurio di buon lavoro da parte nostra e di tutta Forza Italia. Il nostro partito cresce, si conferma la seconda forza della coalizione di centrodestra. Ringraziamo i segretari provinciali di Lucca, Carlo Bigongiari e di Arezzo, Bernardo Mennini, i segretari comunali, e tutti i candidati, per il grandissimo lavoro fatto sul territorio. È la dimostrazione che quando lasciamo autodeterminare le realtà locali, i risultati arrivano”. Lo affermano il vicesegretario nazionale di Forza Italia, onorevole Deborah Bergamini e il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

“A questa tornata di elezioni comunali in Toscana abbiamo confermato le amministrazioni uscenti di Pontremoli e di Villafranca in Lunigiana al primo turno – rivendicano Bergamini e Stella – e al ballottaggio abbiamo confermato Arezzo e conquistato Viareggio. La lista di Forza Italia nei tre Comuni capoluogo è andata bene: abbiamo preso il 13% a Pistoia (+3,5%), l’8% ad Arezzo (+1,58%), il 4% a Prato (+0,20%). In Toscana Forza Italia è la seconda lista del centrodestra e addirittura è il terzo partito in tutta la regione dietro a Pd e FdI, consolidando un trend di crescita che inizia nel 2024 e prosegue alle regionali dello scorso anno. Adesso, in vista delle amministrative del prossimo anno, dobbiamo porci l’obiettivo di allargare sempre di più il perimetro della coalizione alle realtà civiche e a tutti coloro che in Toscana si sentono alternativi alla sinistra”.

“La sinistra pensava di fare cappotto e di darci una lezione, ritenendo che, con l’onda referendaria, il governo Meloni sarebbe andato a casa dopo poche settimane. Nei loro sogni, tutti i comuni della Toscana avrebbero dovuto essere a guida centrosinistra. Oggi però si svegliano bruscamente, perché la Toscana è meno rossa. Ad Arezzo abbiamo stravinto e a Viareggio abbiamo segnato un primo posto storico. Le vittorie di Marcello Comanducci e di Sara Grilli infatti confermano che il centrodestra, unito e compatto, ha saputo dimostrare non solo grande capacità, ma che i cittadini hanno compreso che la nostra coalizione è e sarà in grado di dare le risposte giuste alle loro esigenze. Ad Arezzo e a Viareggio, i due neo sindaci, di alto valore, sapranno garantire stabilità. Un ringraziamento va alla senatrice Simona Petrucci che, nei mesi da commissario del partito ad Arezzo, non ha mai fatto mancare impegno e attenzione. Il buon governo del centrodestra, vivo e deciso, in vari capoluoghi della nostra coalizione, è una certezza oggi ancor più solida, che contribuisce a rendere la nostra regione meno rossa”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.