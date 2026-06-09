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Arezzo, ufficializzata l’elezione del sindaco e la composizione del consiglio comunale

Fratelli d'Italia è il partito di maggioranza relativa e può contare su otto consiglieri, uno in più della civica del primo cittadino

Politica
REDAZIONE
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Nella foto, Marcello Comanducci (Foto Fb Marcello Comanducci)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Convalida ufficiale di sindaco e consiglio comunale da parte dell’ufficio centrale elettorale. Il neosindaco è Marcello Comanducci, eletto con 22698 voti, mentre per quanto riguarda l’assemblea la composizione risulta essere: Francesca Lucherini, Renato Viscovo, Francesco Lucacci, Alberto Merelli, Luca Stella, Gianmaria Scortecci, Alessio Mattesini, Francesco Palazzini per Fratelli d’Italia; Gianfrancesco Gamurrini, Sandro Sarri, Angiolino Piomboni, Francesco Franco, Virginia Lunardi, Piero Melani Graverini, Federico Vestri per Fare Comanducci Sindaco; Lucia Tanti, Federico Scapecchi, Rasel Ahmed per Forza Italia; Federico Rossi, Francesco Campa per la Lega.

In consiglio comunale due dei candidati a sindaco non eletti: Vincenzo Ceccarelli e Marco Donati. Completano l’emiciclo: Alessandro Caneschi, Francesca Arcangioli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari, Donato Caporali per il Partito Democratico; Francesco Romizi per Avs; Aldo Poponcini, Fabio Buricchi per Scelgo Arezzo; Alessandro Meucci per Con Arezzo.

© Riproduzione riservata

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