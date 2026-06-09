Arezzo, ufficializzata l’elezione del sindaco e la composizione del consiglio comunale

AREZZO – Convalida ufficiale di sindaco e consiglio comunale da parte dell’ufficio centrale elettorale. Il neosindaco è Marcello Comanducci, eletto con 22698 voti, mentre per quanto riguarda l’assemblea la composizione risulta essere: Francesca Lucherini, Renato Viscovo, Francesco Lucacci, Alberto Merelli, Luca Stella, Gianmaria Scortecci, Alessio Mattesini, Francesco Palazzini per Fratelli d’Italia; Gianfrancesco Gamurrini, Sandro Sarri, Angiolino Piomboni, Francesco Franco, Virginia Lunardi, Piero Melani Graverini, Federico Vestri per Fare Comanducci Sindaco; Lucia Tanti, Federico Scapecchi, Rasel Ahmed per Forza Italia; Federico Rossi, Francesco Campa per la Lega.
In consiglio comunale due dei candidati a sindaco non eletti: Vincenzo Ceccarelli e Marco Donati. Completano l’emiciclo: Alessandro Caneschi, Francesca Arcangioli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari, Donato Caporali per il Partito Democratico; Francesco Romizi per Avs; Aldo Poponcini, Fabio Buricchi per Scelgo Arezzo; Alessandro Meucci per Con Arezzo.