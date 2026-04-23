Droga a chili, armi e contanti: arrestati due trafficanti

PISA – Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza tra le province di Firenze e Pisa, conclusasi con l’arresto di due fratelli di origine albanese, rispettivamente di 47 e 52 anni, e il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e armi.

I militari del comando provinciale di Firenze, supportati dai colleghi di Pisa, hanno smantellato quello che si sospetta essere un importante snodo per il rifornimento delle principali ‘piazze di spaccio’ della Toscana.

Tutto è nato da un’attività di osservazione sul territorio, supportata dall’analisi delle banche dati delle Fiamme Gialle, che avevano rilevato movimenti sospetti di soggetti con precedenti specifici in diverse zone della regione. I sospetti si sono concentrati su un’auto che, con atteggiamento circospetto, si è addentrata in un’area isolata nelle campagne pisane. I finanzieri hanno quindi deciso di intervenire fermando il veicolo a Montopoli in Val d’Arno.

La perquisizione dell’auto ha dato esito positivo: all’interno del cruscotto e del vano posteriore sono stati rinvenuti oltre 2,2 chili di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato. Le indagini sono proseguite uin un’abitazione vicina, dove i militari hanno rintracciato il secondo fratello. Quest’ultimo, oltre a essere coinvolto nel traffico di droga, era ricercato dal 2019 a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Lucca; per evitare la cattura, l’uomo si era nascosto fornendo false generalità.

L’operazione ha permesso inoltre di sequestrare una pistola revolver con matricola abrasa, chiaro segno della pericolosità dei soggetti, e oltre 10600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I due sono stati condotti al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità Ggudiziaria, che dovrà ora vagliare le pesanti accuse di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi.