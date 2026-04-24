EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News 24 Aprile 2026 14:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video News SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali” Video News Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Video News Rassegna stampa estera del 24 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 aprile 2026 Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), ‘DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole’ Video News Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.2 ° C 25 ° 23.5 ° 26 % 4.1kmh 0 % Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Demografica “La prima generazione libera dal fumo”, così il Regno Unito vieta le sigarette ai maggiorenni Cronaca Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello Marchioni Ambiente ed Energia Asi, per la classica Lancia Flaminia un giro d’Italia con la bio-benzina Demografica Depressione, lo stress cambia la risposta dei neuroni: nuova pista sulle cure Tecnologia NVIDIA Studio e arte contemporanea: il caso Matteo Mauro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video news Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure”