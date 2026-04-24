SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video News 24 Aprile 2026 14:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali” Video News Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Video News Alcol: Bacchiega (Esselunga), ‘campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati’ Video News Alcol: Tedeschi (Diageo Italia), ‘DrinkIq cuore pulsante della campagna per consumo consapevole’ Video News Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Video News Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.2 ° C 25 ° 23.5 ° 26 % 4.1kmh 0 % Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Cronaca Il mondo dello sport fiorentino piange la scomparsa di Marcello Marchioni Finanza Mps, il terzo polo con Bpm in salita tra smentite, C.Agricole e un Cda balcanizzato Sport nazionale Serie A, Milan-Juventus: Spalletti punta il secondo posto di Allegri Demografica Cognomi italiani in estinzione: i 13 più rari stanno scomparendo con la crisi demografica Lavoro Al Salone del mobile risultati e prospettive per un Appennino centrale più sicuro e sostenibile SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video news Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro