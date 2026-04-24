Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza Video News 24 Aprile 2026 13:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Video News Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video News Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire Video News Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael Video News Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma Video News Nutrizione: chef Basso, ‘importante mangiare bene, con un tocco di golosità’ Video News Sport: Zanolli (Alis), ‘sinergia con BeGreat alimenta ecosistema di valori’ Video News Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Video News Carlotta Spallino: “Noi comiche possiamo essere sboccate, ma c’è ancora chi si stupisce” Video News Vela, parata a Livorno per accogliere le Marine Estere Video News Malattie rare: miastenia gravis, al Fuorisalone l’installazione immersiva A.I.R. Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.2 ° C 25 ° 23.5 ° 26 % 4.1kmh 0 % Ven 22 ° Sab 22 ° Dom 23 ° Lun 24 ° Mar 25 ° Ultimi articoli Euro Zoom Nato, effetto Trump: i timori di Varsavia e la minaccia a Madrid Euro Zoom Migranti, il modello “Italia-Albania” al bivio: cosa cambia dopo il parere della Corte Ue Euro Zoom Bilancio Ue 2028-2034: il Parlamento europeo vuole più risorse ma divide la flessibilità Sport nazionale Lazio, ufficiale la partnership con Polymarket Salute e Benessere Leggere libri riduce il rischio di demenza? Ecco cosa c’è di vero secondo i medici anti-bufale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Video News Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao” Video news Video News Mattarella: “La legge del più forte genera barbarie” Video News Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti Video News Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao”